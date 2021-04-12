У Мінінфраструктури вирішили повернути транспортний податок, як окрему позицію, і хочуть прив'язати його до рівня вихлопу авто.

У Міністерстві інфраструктури України розглядають ідею щодо повернення дорожнього збору з автовласників.

Як повідомляє ТСН, для цього вже створений відповідний законопроект.

У Мінінфраструктури хочуть прив'язати ставки дорожнього збору до рівня вихлопу авто. Чиновники вважають, що таким чином цей збір стимулюватиме українців купувати більш екологічні автомобілі.

Як зазначає ТСН, ця пропозиція обговорювалася на засіданні Кабміну в пакеті пропозицій щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Однак, розмір ставок дорожнього збору поки не озвучувався.

Утім, "дорожній збір", який хочуть повернути, водії зараз і так сплачують, купуючи пальне - він "зашитий" у вигляді частини акцизу в його вартість. Його сплачують до бюджету оператори нафторинку.

Видання нагадує, що Україна відмовилася від фіксованого транспортного збору в 2011 році та перейшла на систему його стягування з реалізованого палива з кількох причин.

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По-перше, зникла контрольна точка, де держава перевіряла сплату транспортного податку (під час проходження техогляду). По-друге, податок в ціні палива був більш справедливим. Той, хто більше їздить - більше й платить.

Раніше величина транспортного податку залежала від кубатури двигуна і ніяк не враховувала частоту поїздок.

Проте з розвитком електромобілів на дорогах з'явилася категорія автомобілістів, які взагалі ніяк не беруть участь в утриманні дорожньої інфраструктури. Вони не заправляються нафтопродуктами, у ціні яких і містився транспортний податок.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні вже налічувалося 25 тисяч електромобілів. скільки їхнє число й надалі зростатиме, тому в Мінінфраструктури вирішили повернути транспортний податок, як окрему позицію. Тим більше, що контрольна точка перевірки його сплати знову скоро з'явиться - момент видання документа про проходження технічного контролю автотранспорту.

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Автор: Олександр Топчій