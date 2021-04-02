У березні в річному вираженні продажі нових автомобілів зросли на 9% - до понад 69 тис.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-березні, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 4% – до 21,1 тис.одиниць.

Про це повідомила прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

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Зазначається, що в березні в річному вираженні продажі нових автомобілів зросли на 45% - до понад 9 тис.у порівнянні з лютим цього року продажі зросли на майже 43%.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в березні стала Renault. За березень 1 тис. 256 автомобілів цієї французької марки поповнили український автопарк. Свій результат березня 2020 року Renault поліпшила на 3%.

Другою за популярністю стала марка Toyota з результатом 1 тис.171 зареєстроване авто. Свій показник березня 2020 року марка поліпшила на 77%.

Третє місце в рейтингу марок у KIA, яка поліпшила свій торішній показник на 12% - до 646 машин.

На четвертій позиції Skoda - 627 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що у 2,3 раза більше, ніж роком раніше.

Замикає п'ятірку лідерів Volkswagen з результатом 525 авто, що в 4 рази більше, ніж роком раніше.

Бестселером першого весняного місяця на українському ринку нових легковиків став автомобіль Toyota RAV4, який обрали 644 покупці.

Що цьому передувало

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у 2020 році скоротилися в порівнянні з 2019 роком на 3% – до 85,5 тис.одиниць.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів у 2020 році стала Renault.

"Укравтопром»

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець