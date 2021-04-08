У березні український автопарк поповнили 660 електромобілів.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-березні 2021 року, в порівнянні аналогічним періодом 2020 року, скоротилися на 1% – до 1,7 тис.одиниць.

Про це повідомила Асоціація автовиробників України "Укравтопром" на своєму сайті.

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У березні поточного року український автопарк поповнили 660 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 61% більше, ніж роком раніше. З цієї кількості легкових автомобілів - 627 штук, комерційних авто - 33 штуки.

Щодо березня минулого року реєстрації розмитнених легкових електромобілів зросли на 62%, а комерційних - на 43%.

"Таке зростання реєстрацій на ринку електромобілів пов'язане з тим, що його левову частку формують старі автомобілі, які більшу частину березня 2020 року сервісні центри не реєстрували через введений тоді карантин", - сказано в повідомленні.

У частині легкових електромобілів частка імпортного секонд-хенду в березневих реєстраціях 2021 року склала майже 90% проти 86% роком раніше.

Разом з тим, реєстрації нових легкових електромобілів відносно минулого року зросли на 23% - до 65 шт.

У комерційному сегменті тільки один автомобіль з 33 поставлених на облік в минулому місяці був новим, тоді як в березні 2020 року нових комерційних електромобілів в реєстраціях не було.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf - 151 реєстрація.

Попередні два місяці титул бестселера утримував Chevrolet Bolt, а в березні ця модель опустилася на друге місце з результатом 122.

Третьою за популярністю стала Tesla Model 3 з результатом – 66 авто.

Tesla Model S придбали 43 українці, і це четвертий результат.

Замикає березневу п'ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Kangoo Z. E., в заліку цього автомобіля 29 реєстрацій.

Що цьому передувало

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис. 455 одиниць. Зокрема, продажі легкових авто склали 7 тис. 95 штук (з них нових тільки 9%), комерційних - 359 штук (нових - 3%). Також був проданий один електробус 2019 року випуску.

"Укравтопром"

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець