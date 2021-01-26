Голова Мінінфраструктури зазначив, що вводити обов'язковий техогляд будуть поступово.

Технічний огляд транспорту в Україні має бути обов'язковим. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, таке рішення може вступити у дію вже з 2022 року.

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Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Вводити обов'язковий техогляд будуть поступово", - наголосив він.

Як зазначив міністр, розпочнуть з переобладнаних автівок, які ввозяться вперше. Наразі такий транспорт проходить сертифікацію.

"Дотримання транспортних технічних вимог і контролю важливі. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію та опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги й за якусь гривню все це продавалося", – заявив Криклій.

Це насамперед стосується екологічних норм. Наприклад, у непромислових містах основним фактором забруднення є саме транспорт.

"Транспорт - це ще й питання безпеки перевезення пасажирів і вантажів", - розповів міністр.

Хронологія подій

З 1 травня 2019 року в Україні набули чинності нові правила проходження обов'язкового технічного контролю (ВТК).

В Україні на цей момент техогляд обов'язковий для вантажних автомобілів, таксі, автобусів і транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. Крім того, техогляд мають проходити легкові авто, які використовуються в комерційних цілях.

Повернення в Україні обов'язкового техогляду особистого автотранспорту не допоможе знизити аварійність на дорогах, але створить додаткове джерело корупції. Таку думку висловив автоюрист Денис Конюшко, аналізуючи відповідну ініціативу української влади.

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Автор: УНІАН