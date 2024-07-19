За період з січня по червень легковики з КНР охопили 16% українського ринку нових автомобілів.

У першому півріччі громадяни України придбали близько 7,3 тис легкових авто, ввезених з КНР. Якщо порівнювати ці цифри з показниками за аналогічний період минулого року, то попит на авто з Китаю зріс приблизно у півтора рази. Зі всієї кількості нові автомобілі склали 5,3 тис одиниць, у той час як вживані – майже 2 тис. Про це повідомляє портал "Укравтопром".

Таким чином, за січень-червень авто китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто, а ось якщо казати про вживані, які вперше реєструвались в нашій країні, то цей показник склав лише 2%.

Абсолютною більшістю легкових авто з КНР виявились електромобілі. Як у сегменті нових, так і в сегменті вживаних найбільшим попитом користувався Volkswagen iD.4.

Відео дня

П’ятірка найпопулярніших моделей нових легкових авто з Китаю:

Volkswagen iD.4 – 1072 одиниці;

Honda M-NV – 421;

Nissan Ariya – 406;

BYD Song Plus – 392;

Honda eNS1 – 344.

Перша п’ятірка найбільш популярних вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen iD.4 – 494 одиниці;

Nissan Ariya – 192;

Honda eNS1 – 129;

Toyota bZ4X – 104;

Volkswagen ID.6 – 92.

Український авторинок – головні тенденції

У червні експерти підрахували, що за чотири місяці цього року в Україну було імпортовано більш ніж 118 тис легкових авто, включаючи нові та вживані. Найбільший постачальник легкових автомобілів – Німеччина: з неї завезли понад 23,6 тис авто. Друге місце посіли Сполучені Штати, Китай опинився лише на третій позиції.

Також повідомлялось, що минулого місяця в Україні зареєстрували приблизно 5,2 тис нових легкових авто. Лідерство у цьому сегменті ринку продовжує утримувати японська Toyota.

Вас також можуть зацікавити новини: