Зростання цін стало результатом коригування вартості палива відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

З 4 січня по 1 лютого середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 2,48 грн/л і склала 31,92 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л, а дизельне паливо — на 2,74 грн/л, до 32,14 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях мережі KLO бензини подорожчали на 3,2-3,4 грн/л: бензин А — 92-до 32,99 грн/л, бензин А — 95-до 33,79 грн/л. ціна ДП зросла на 4,3 грн/л, до 33,69 грн/л. бензини в мережі SOCAR подорожчали на 3,5 грн/л.

На WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 подорожчали на 3,01-3,28 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 3,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

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Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 1,25-3,3 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

Гранична ціна:

25 січня 2022 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 1,33 грн - до 29,25 грн за літр.

Що стосується дизельного палива - його гранична вартість підвищилася на 1,68 грн - до 26,84 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 34,25 грн за літр, дизпалива – 33,84 грн за літр.