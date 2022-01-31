В Україні з 1 лютого почнуть діяти нові роздрібні ціни на пластикові пакети.
Зміни передбачені рішенням Кабміну від 20 грудня минулого року.
Урядовці запевняють, що встановлення мінімальних цін дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.
З 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:
- 2,00 гривні – пакет без ручок і бокових складок;
- 2,50 гривні – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;
- 3,00 гривні – пакет з ручками й боковими складками.
Вищевказані вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
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Крім того, з 10 березня поточного року буде заборонено розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.
Заборона пластикових пакетів в Україні - деталі
- 1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.
- За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання запровадили значний адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.
- 10 грудня 2021 року в Україні стартував перший етап заборони на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.