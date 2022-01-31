Наприкінці грудня Кабмін встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, які починають діяти з 1 лютого.

В Україні з 1 лютого почнуть діяти нові роздрібні ціни на пластикові пакети.

Зміни передбачені рішенням Кабміну від 20 грудня минулого року.

Урядовці запевняють, що встановлення мінімальних цін дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.

З 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 гривні – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 гривні – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 гривні – пакет з ручками й боковими складками.

Вищевказані вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

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Крім того, з 10 березня поточного року буде заборонено розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

Заборона пластикових пакетів в Україні - деталі