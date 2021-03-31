В цілому щодо перспектив нового аеропорту в Дніпрі місцеві ЗМІ налаштовані песимістично.

Держава так і не почала будувати злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту «Дніпро». Журналісти місцевих ЗМІ відвідали широко анонсоване урядовцями будівництво, але на кадрах фоторепортажу видно чисте поле і кілька одиниць техніки не першої свіжості.

Про це повідомляють "Українські новини".

"Подивившись на динаміку робіт, доповідаємо — практично ніяк, — пишуть місцеві журналісти про перші результати анонсованого будівництва «злітки». - Почитавши документи, ми з'ясували, що виною всьому демпінг компанії «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН», яка запропонувала на тендері нереалістично низьку вартість будівництва аеродрому. А Олександр Ярославський, з його бізнес-стажем і прагматичним підходом досвідченого інвестора, теж не горить бажанням будувати термінали, поки не буде впевнений в наявності аеродрому. А такої впевненості немає, і бути не може. Неможливо зібрати айфон з кубиків лего або поїсти в дорогому ресторані за цінами МакДональдса, або побудувати аеродром нижче собівартості", - зазначають автори публікації.

Як зазначають журналісти, договір за попереднім (так званим «робочим») проектом будівництва злітно-посадкової смуги підписаний лише днями. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій поквапився заявити про початок будівництва ще кілька місяців тому.

Тим часом Держагентство інфраструктурних проектів України та його голова Кирило Хомяков активно висвітлюють проект будівництва "терміналів Ярославського". "Приватний інвестор група DCH поки завершує вбивання паль під новий термінал, армує і бетонує фундамент. Новий термінал матиме три поверхи, 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить виконувати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака», — описує будівництво аеровокзального комплексу глава Державного Укрінфрапроекту Кирило Хомяков, супроводжуючи матеріал фотографіями з будмайданчика DCH.

В цілому щодо перспектив нового аеропорту в Дніпрі місцеві ЗМІ налаштовані песимістично. "Попри всі провали і факапи, в лютому цього року глава Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков рапортував про старт будівництва державної злітки в Дніпрі. Вже очевидно, що обіцяні терміни зірвані, будівництво фактично заморожене, а чиновники живуть у Фейсбуці. Мабуть, жителям Дніпра доведеться і далі літати із Запоріжжя та Харкова, з надією чекаючи наступних президентських виборів. А вони не за горами", - зазначають автори матеріалу про "пам'ятник безгосподарності і марнослів'ю", яким може стати державна злітно-посадкова смуга для аеропорту Дніпра.

Раніше журналісти назвали "фейковою економією" нереально низьку вартість будівництва злітно-посадкової смуги, яку запропонувала переможець на державному тендері - компанія "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН«, підконтрольна тестю одіозного головного "податківця" Романа Насірова, відомого завдяки історії з пледом. Цей тендер став об'єктом розслідування, яке виявило умисне заниження ціни з боку компанії-переможця: експертний звіт проекту визначив вартість робіт в аеропорту Дніпра не менше 6,25 млрд грн. "Альтіс-КОНСТРАКШН» "збив" в ході торгів ціну будівництва на 30% з 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Це означає, щоб закінчити будівництво смуги компанії Глімбовського потрібні додаткові понад 2 млрд грн, інакше вона фізично не зможе виконати проект у межах замовлених параметрів, а аеропорт Дніпра залишиться без нової смуги для сучасного аеропорту або отримає багаторічний довгобуд.

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Автор: Григорій Бондар