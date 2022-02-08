Компанія підкреслила, що розуміє ризики, пов'язані з волатильністю криптовалют та відсутністю регулювання, а також їх схильністю до кібератак.

Із-за коливань курсу біткоїна компанія Ілона Маска у 2021 році зазнала мільйонних збитків. За підсумками 2021 року збитки Tesla від падіння вартості належних їй біткоїнів склали $101 млн.

Про це йдеться в річному звіті автовиробник. "За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, ми зафіксували збиток від знецінення на суму близько $101 млн в результаті змін балансової вартості наших вкладень в біткоїн", — йдеться в документі.

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Компанія підкреслила, що розуміє ризики, пов'язані з волатильністю криптовалют і відсутністю регулювання, а також їх схильністю до кібератак.

Виробник електрокарів інвестував в біткоїн $1,5 млрд в лютому 2021 року. Tesla заявила, що на 31 грудня ринкова вартість її активів у криптовалюті склала $1,99 млрд.

Ілон Маск і біткоїн:

У травні 2021 року Маск оголосив, що Tesla більше не буде приймати розрахунки в біткоїн через велику шкоду для екології. Рішення Маска стало одним з факторів, які дали старт падінню курсу криптовалюта.

Тоді ж в Tesla відзначили, що не мають наміру продавати біткоїни, якими володіє компанія.

14 січня 2022 року компанія Ілона Маска Tesla почала приймати оплату в криптовалюті Dogecoin.

Ілон Маск та акції Tesla:

10 листопада 2021 року Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.

Різкий обвал акцій Tesla стався через опитування бізнесмена в Twitter, в якому він поцікавився думкою користувачів, чи треба йому продавати свою частку в компанії.

Рішення Маск ухвалив після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Уайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".

Уайден хотів зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні. Сам Ілон Маск виступав проти цього законопроекту.

11 листопада 2021 року Маск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування в Twitter.

Станом на 16 листопада 2021 року Маск продав акцій компанії ще на $ 930 млн для виконання зобов'язань по утриманню податків, пов'язаних з виконанням опціонів на акції.

24 листопада 2021 року Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів.

7 грудня 2021 року американський регулятор почав розслідування проти Tesla. Причиною для розслідування стала скарга інформатора на те, що виробник електрокарів не попереджав акціонерів про ризики, пов'язані з використанням сонячних батарей.

Як змінювався курс біткоїна: