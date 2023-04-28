Представниця компанії зазначила, що наразі проводять підготовку.

В "Украерорусі" прокоментували можливість відновлення польотів цивільної авіації. У компанії вказали, що цивільна авіація повернеться до роботи після того, як буде забезпечена повна безпека.

"Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", – заявив заступник директора "Украероруху" Оксана Ожигова в коментарі телеканалу "Київ".

При цьому вона зазначила, що компанія проводить підготовку до якнайшвидшого відновлення польотів, "коли це буде можливим".

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Відновлення польотів в Україні - останні заяви

Україна закрила повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Вже 14 місяців українці можуть полетіти тільки з сусідніх європейських країн.

27 квітня міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна активно готується відновити польоти цивільна авіація.

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