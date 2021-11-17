На АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла до 19,49 грн/л і 19,38 грн/л.

Середня вартість скрапленого газу у мережах АЗС в Україні за добу зросла ще на 4%, досягнувши 18,81 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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На АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла в середньому на 20 і 2 коп./л, до 19,49 грн/л і 19,38 грн/л. Автогаз на станціях "Паралель" подорожчав на 24 коп./л, до 19,49 грн/л.

Скраплений газ на станціях операторів KLO і "Авантаж 7" подорожчав в середньому на 11 і 10 коп./л, до 19,24 і 18,15 грн/л відповідно.

Такі мережі як SUNOIL, Prime, Mango та інші підняли ціни на 10-30 коп./л.

Ціна автогазу:

За тиждень 5-12 листопада середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

На АЗС "ОККО" і "WOG" вартість автогазу зросла в середньому на 30 коп./л, до 19,29 грн/л і 19,28 грн/л. Автогаз на станціях "SOCAR" подорожчав на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

У червні цього року ціни на автогаз на українських заправних станціях коливалися в районі 15,5 грн за літр, а вже до кінця серпня вони наблизилися до 18 грн за літр. Цьому сприяло зростання цін на нафтопродукти на світових ринках, дефіцит палива в Європі та проблеми з імпортними поставками в Україну.

Автор: Ганна Бредіхіна