У 'ПриватБанку' подешевшав долар: свіжий курс валют на 6 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 6 жовтня, знизився на 5 копійок і становить 45,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 50,85 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,60 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і становить 51,02 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 6 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 45,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 жовтня - 44,99 гривні за долар).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,48 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 11 копійок і складає 45,36 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,74 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 50,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,17 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: