Поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) 15 березня запустить модернізований приміський поїзд за маршрутом Святошин - Буча в рамках проекту приміського залізничного руху City Express.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає "човникові електрички": озвучено маршрутиПро це повідомила прес-служба УЗ.

Зазначається, що поїзд курсуватиме в пікові години перевезень вранці та ввечері.

"Поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча", - сказано в повідомленні.

Також 15 березня відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між керівництвом регіональної філії "Південно-Західна залізниця", головою Київської облдержадміністрації, мерами міст Ірпінь, Буча та сільським головою Коцюбинського.

Що цьому передувало

22 лютого під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочинає реалізацію проекту City Express щодо поліпшення приміських пасажирських залізничних перевезень.

Перший етап проекту включає Київ, Харків, Дніпро. За словами президента, зараз йде розробка проектів для Харкова і Дніпра, а по "Київ City Express" вже ведуться переговори з потенційними партнерами.

Реалізація проекту "Київ City Express" має на увазі під собою роботу приміських електричок за принципом човника, що дозволить збільшити вдвічі кількість пасажирів, які щодня прибувають до столиці з міст-супутників - до 150 тисяч осіб.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець