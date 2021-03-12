Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) 15 березня запустить модернізований приміський поїзд за маршрутом Святошин - Буча в рамках проекту приміського залізничного руху City Express.
Читайте також"Укрзалізниця" запускає "човникові електрички": озвучено маршрутиПро це повідомила прес-служба УЗ.
Зазначається, що поїзд курсуватиме в пікові години перевезень вранці та ввечері.
"Поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча", - сказано в повідомленні.
Також 15 березня відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між керівництвом регіональної філії "Південно-Західна залізниця", головою Київської облдержадміністрації, мерами міст Ірпінь, Буча та сільським головою Коцюбинського.
Що цьому передувало
- 22 лютого під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочинає реалізацію проекту City Express щодо поліпшення приміських пасажирських залізничних перевезень.
- Перший етап проекту включає Київ, Харків, Дніпро. За словами президента, зараз йде розробка проектів для Харкова і Дніпра, а по "Київ City Express" вже ведуться переговори з потенційними партнерами.
- Реалізація проекту "Київ City Express" має на увазі під собою роботу приміських електричок за принципом човника, що дозволить збільшити вдвічі кількість пасажирів, які щодня прибувають до столиці з міст-супутників - до 150 тисяч осіб.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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