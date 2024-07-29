Зазначається, що російські авіавиробники не зможуть так швидко замінити всі літаки.

Західні санкції вдарили по російському повітряному флоту. Зокрема, Москва втрачає західні авіалайнери.

Російське видання "Ведомости" пише, що з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних літаків у парку 13 найбільших авіаперевізників скоротилася на 3%, до 693 повітряних бортів.

Водночас зазначено, що найбільше літаків втратила компанія "Россия", яка входить до групи "Аерофлот", - 12 суден. Загалом у авіакомпанії 124 борти. При цьому на "консервації" 19 лайнерів, серед них шість Boeing-747, три Boeing-777, два Airbus A319, один Boeing 737 і сім Superjet 100.

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Крім того, по п'ять суден вибуло у S7 і "Ямала", ще по два - у "Ютейр" і "Аерофлоту". Зазначається, що скорочення парку компанії S7 стало результатом проблем з обслуговуванням Airbus A320neo і A321neo. Ці літаки оснащені двигунами Pratt & Whitney нового покоління, а їх не ремонтують у Росії.

Водночас в "Аерофлоті" заявили, що загалом у компанії 171 літак, з яких 96% перебувають у стані льотної придатності і виконують польоти, а інші "проходять різні форми технічного обслуговування".

При цьому зазначено, що головною причиною вибування літаків стали складнощі в обслуговуванні та ремонті. За словами старшого директора корпоративних рейтингів "Експерт РА" Еліни Кулієвої, авіапромисловість РФ не встигне замінити західні літаки, які мають вивести з експлуатації до 2030 року.

Зазначається, що 2023 року російські авіакомпанії перевезли 105 мільйонів осіб, що на 10% більше, ніж 2022-го, але на 22% менше за показник 2019 року. Цього року очікується, що пасажиропотік скоротиться на 7%, до 98,1 мільйона осіб.

Варто зазначити, що до цієї статистики потрапили лише ті літаки, які отримали сертифікат льотної придатності, а його відкликають, якщо судно не здійснює польотів понад 180 днів.

Санкції проти авіації РФ - головні новини

2 березня 2022 року Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Компанії відмовилися проводити техобслуговування російських бортів і відправляти запчастини.

Крім того, в Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ. Однак всупереч санкціям, у 2022 році в Росію було відправлено деталей літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

У червні 2023 року російський "Аерорфлот" в обхід санкцій оновив софт на літаку Airbus A350.

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