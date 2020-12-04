відразу кілька типів робіт стали дешевшими при підрахунку середньої вартості за один кілометр.

Якість робіт, що проводяться на дорогах України, істотно зросла за цей рік, а будівництво та реконструкція тепер коштують менше.

Про це заявили експерти ініціативи з прозорості будівництва CoST Ukraine, передає «ЦТС».

Всього за цей рік було виконано 4,35 км нового будівництва, 77,29 км реконструкції, 449,7 км капітального ремонту та 4 395,4 км поточного середнього ремонту.

При цьому відразу кілька типів робіт стали дешевшими при підрахунку середньої вартості за 1 км.

«Згідно з розрахунками CoST Україна, в 2020 році середня вартість 1 км нового будівництва склала 90,2 млн грн, що на 14,3% менше, ніж в 2019 році. Вартість реконструкції в середньому зменшилася на 44,7% і склала 36 млн грн, капітального ремонту - 25,184 млн грн (+4)», - пише «ЦТС».

Крім цього, на 91,6% збільшилася вартість 1 км середнього поточного ремонту, склавши в цьому році 11,193 млн грн.

Подорожчання проведення середнього поточного ремонту пояснюється експертами змінами в технології, які дозволяють робити дороги більш довговічними.

«Більшість поточних середніх ремонтів доріг «Укравтодор» в поточному році, на відміну від попередніх періодів, проводить за посиленою технологією. Замінюється і зміцнюється основа автодоріг, що наближає технологію виконання поточного середнього ремонту до технології капітальних ремонтів», - зазначив директор CoST Ukraine Святослав Абрамов, додавши також, що «Укравтодор» обрав правильну тактику ремонту великих відрізків доріг.

Раніше глава «Укравтодору» Олександр Кубраков повідомив, що в цьому році за 81 млрд грн вдалося отримати 3 926 км доріг.

«Тобто, середня вартість 1 км в 2020 році склала 20,6 млн грн. Виходить, що в цьому році ремонт 1 км дешевше на 4,5 млн грн», - заявив він.

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Автор: УНІАН