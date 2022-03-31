Відновлюється рух приміських поїздів Одеса - Головна – Білгород-Дністровський – Одеса - Головна.

"Укрзалізниця" з 31 березня 2022 року відновлює рух приміських поїздів в Одесі.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

"У зв’язку з необхідністю оперативно реагувати на поточну ситуацію в регіоні та з метою покращення обслуговування пасажирів, регіональна філія "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відсьогодні відновлює рух приміських поїздів "Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна", – йдеться в повідомленні.

Потяги курсуватимуть за наступним графіком: відправлення з Одеси, починаючи з 31 березня о 17:43, а з 1 квітня о 08:44, та прибуття на ст. Білгород-Дністровський о 11:25 та 20:24 відповідно.

Відправлення зі ст. Білгород-Дністровський, починаючи з 1 квітня о 05:08 та 16:45 годині, прибуття на ст. Одеса-Головна о 07:53 та 19:21 годині відповідно.

Як повідомляв УНІАН, низка потягів харківського напрямку з 1 квітня тимчасово курсуватимуть в обхід Києва.

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