Також з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно за квитками.

"Укрзалізниця" тимчасово змінила низку маршрутів потягів харківського напрямку, що курсували через Київ.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє у Telegram.

"З метою оптимізації руху "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, маршрутом через Бурти курсуватимуть потяги:

129/130 Кременчук - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);

15/16 Харків - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка);

149/150 Полтава - Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);

17/18 Харків - Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).

Зміни набирають чинності 1 квітня.

В компанії просять пасажирів звернути увагу, що ці потяги більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.

Також в "Укрзалізниці" нагадали, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно за квитками - повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті.

Як повідомляв УНІАН, з 2 квітня 2022 року між Харків і Трускавцем (Львівська область) курсуватиме новий потяг.