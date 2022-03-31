"Укрзалізниця" тимчасово змінила низку маршрутів потягів харківського напрямку, що курсували через Київ.
Про це "Укрзалізниця" повідомляє у Telegram.
"З метою оптимізації руху "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, маршрутом через Бурти курсуватимуть потяги:
129/130 Кременчук - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);
15/16 Харків - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка);
149/150 Полтава - Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т. Шевченка);
17/18 Харків - Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).
Зміни набирають чинності 1 квітня.
В компанії просять пасажирів звернути увагу, що ці потяги більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.
Також в "Укрзалізниці" нагадали, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно за квитками - повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті.
Як повідомляв УНІАН, з 2 квітня 2022 року між Харків і Трускавцем (Львівська область) курсуватиме новий потяг.