Розробники черпали натхнення у перегонових автомобілів, тому в конструкції гіперкара використовуються рішення, типові для спорткарів.

Молодий американський стартап Elation Hypercars з Каліфорнії вирішив кинути виклик Європейському виробнику електричних гіперкарів Rimac, запропонувавши свій варіант подібної моделі, на ім'я Elation Freedom.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Модель зібрана на основі легкого монокока з вуглецевого волокна (вага стартує з позначки 1650 кілограм, що досить мало для батарейного автомобіля) і може оснащуватися трьома або чотирма електродвигунами. У першому випадку сумарна потужність рухової установки становить 1040 кВт (1427 к.с.), у другому - 1400 кВт (1903 к.с.), при цьому в обох випадках реалізований повний привід з векторизацією крутного моменту", - йдеться в повідомленні.

В результаті електромобіль розганяється до 420 км/год (260 миль/год), набираючи перші 100 км/год лише за 1,8 секунди. Базова батарея місткістю 100 кВт-год забезпечує запас ходу в 480 км (300 миль), покращений модуль на 120 кВт-год - 640 км (400 миль).

Розробники гіперкара Elation Freedom черпали натхнення у гоночних автомобілів, тому в конструкції використовуються рішення, типові для спорткарів. Наприклад, просунута підвіска та активна аеродинаміка дозволяє проходити повороти з боковим прискоренням 2G, а двері у форматі "крила чайки" полегшують посадку в салон. Двомісний салон оброблений шкірою, карбоном, металом і дорогоцінними каменями, при цьому творці приділяють особливу увагу персоналізації та процесу вибору всіх деталей інтер'єру.

Показово, що для "петролхедів" компанія також пропонує ДВС-варіант моделі, на ім'я Elation Freedom Iconic Collection, оснащений 5,2-літровим бензиновим двигуном V10 з потужністю 750 к.с. (552 кВт). Шляхом відмови від батарей і чотирьох електродвигунів маса цієї версії знижена до 1300 кілограм.

Розробники автомобіля вже приймають попередні замовлення, при цьому вартість електричної версії Elation Freedom стартує з 2 мільйонів доларів, а бензинової версії Elation Freedom Iconic Collection - з 2,3 мільйона доларів.

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Автор: УНІАН