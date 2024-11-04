Одним з найпопулярніших на українському ринку нових авто виявився електромобіль Honda M-NV.

У жовтні найбільш популярною моделлю на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

На другому місці досить передбачувано опинилась Toyota RAV4, яку також позиціонують як компактний кросовер. А ось третю сходинку досить несподівано посів електромобіль Honda M-NV.

Honda M-NV є кросовером, який спільно виробляють японська Honda та китайська компанія Dongfeng. Автомобіль побудували на базі однієї платформи з бензиновим автомобілем Honda HR-V та електричним авто X-NV.

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Загалом ТОП-10 нових легковиків жовтня виглядає так:

Renault Duster – 749 одиниць;

Toyota RAV4 – 269;

Honda M-NV – 188;

Volkswagen Touareg – 162;

Peugeot Landtrek – 150;

Hyundai Tucson – 127;

Suzuki SX4 – 122;

Škoda Octavia – 110;

Mazda CX-5 – 108;

Kia Sportage – 103.

Авто, які (не)варто купувати – поради експертів

Нещодавно спеціалісти назвали 9 моделей, які не слід купувати пенсіонерам. На думку фахівців, людям, які потрібують дешевого надійного авто, краще уникати таких моделей як Nissan Altima, Chevrolet Cruze та Land Rover Range Rover.

Останній не можна назвати "‎поганим"‎, однак він потребує серйозного догляду. У той же час, Chevrolet Cruze страждає від постійних витоків, несправностей датчиків і перебоїв в роботі кондиціонера.

Також нагадаємо, що раніше спеціалісти назвали електричний кросовер, який об’єднує в собі доступність, практичність, запас ходу та простоту в експлуатації.

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