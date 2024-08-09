У липні український автопарк поповнили 4787 електромобілів. Попит на машини на акумуляторних джерелах живлення (BEV) зріс на 38%, як порівняти з аналогічним періодом 2023 року.
Укравтопром пише, що частка нових машин у реєстраціях BEV становила 21%, проти 17% минулого року. Переважно українці реєстрували легковики - 4684 штук, із них нових - 980, вживаних - 3704. Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише шість.
До ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- HONDA M-NV - 239 одиниць;
- BYD Song Plus - 127;
- NISSAN Ariya - 118;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 88;
- ZEEKR 001 - 69.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf - 529 одиниць;
- TESLA Model 3 - 433;
- TESLA Model Y - 419;
- TESLA Model S - 217;
- VOLKSWAGEN e-Golf - 209.
Загалом від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 вживані.
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В Україні зріс попит на нові автомобілі. У липні було зареєстровано на 20% більше нових легковиків, ніж торік. Якщо порівнювати з червнем 2024-го, то споживча активність на автомобільному ринку зросла на 24%.
Минулого місяця автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Якщо порівнювати з липнем минулого року, реєстрації таких легковиків збільшилися на 6%.