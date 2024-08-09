Зазначається, що українців цікавили найбільше вживані авто.

У липні український автопарк поповнили 4787 електромобілів. Попит на машини на акумуляторних джерелах живлення (BEV) зріс на 38%, як порівняти з аналогічним періодом 2023 року.

Укравтопром пише, що частка нових машин у реєстраціях BEV становила 21%, проти 17% минулого року. Переважно українці реєстрували легковики - 4684 штук, із них нових - 980, вживаних - 3704. Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише шість.

До ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

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HONDA M-NV - 239 одиниць;

BYD Song Plus - 127;

NISSAN Ariya - 118;

VOLKSWAGEN iD.4 - 88;

ZEEKR 001 - 69.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf - 529 одиниць;

TESLA Model 3 - 433;

TESLA Model Y - 419;

TESLA Model S - 217;

VOLKSWAGEN e-Golf - 209.

Загалом від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 вживані.

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В Україні зріс попит на нові автомобілі. У липні було зареєстровано на 20% більше нових легковиків, ніж торік. Якщо порівнювати з червнем 2024-го, то споживча активність на автомобільному ринку зросла на 24%.

Минулого місяця автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Якщо порівнювати з липнем минулого року, реєстрації таких легковиків збільшилися на 6%.

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