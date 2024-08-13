У липні український автопарк поповнили майже 2,4 тис гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV), що на 56% більше у порівнянні з минулорічним показником. 57% з цієї кількості становили нові легкові авто, у той час як минулого року цей показник склав 62%. Найбільшим попитом в даному сегменті користувалась Toyota RAV4. Такі дані наводить портал "Укравтопром".
Перша трійка серед нових гібридів виглядає так:
- Toyota RAV4 – 345 одиниць;
- Toyota Camry – 96;
- Toyota Yaris Cross – 73.
Лідери серед імпортованих вживаних гібридних авто:
- Ford Fusion US – 94 одиниці;
- Toyota RAV4 – 63;
- Kia Niro – 56.
Поради автомобільних експертів – що варте уваги
Нагадаємо, нещодавно автомобільний спеціаліст Скотті Кілмер порадив водіям бути обережним про покупці вживаних Range Rover Evoque першого покоління через можливі проблеми з електрикою.
У свою чергу, інший відомий експерт застеріг від купівлі вживаних авто, оснащених двигунами з "мокрим" ременем. Зокрема спеціаліст радить уникати вживаних Peugeot, Citroen та Vauxhall, оснащених двигуном 1.2 PureTech. У якості альтернативи можна звернути увагу на Volkswagen Polo.