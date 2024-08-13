Серед нових легковиків лідером ринку гібридів виявилась Toyota RAV 4.

У липні український автопарк поповнили майже 2,4 тис гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV), що на 56% більше у порівнянні з минулорічним показником. 57% з цієї кількості становили нові легкові авто, у той час як минулого року цей показник склав 62%. Найбільшим попитом в даному сегменті користувалась Toyota RAV4. Такі дані наводить портал "Укравтопром".

Перша трійка серед нових гібридів виглядає так:

Toyota RAV4 – 345 одиниць;

Toyota Camry – 96;

Toyota Yaris Cross – 73.

Лідери серед імпортованих вживаних гібридних авто:

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Ford Fusion US – 94 одиниці;

Toyota RAV4 – 63;

Kia Niro – 56.

Поради автомобільних експертів – що варте уваги

Нагадаємо, нещодавно автомобільний спеціаліст Скотті Кілмер порадив водіям бути обережним про покупці вживаних Range Rover Evoque першого покоління через можливі проблеми з електрикою.

У свою чергу, інший відомий експерт застеріг від купівлі вживаних авто, оснащених двигунами з "мокрим" ременем. Зокрема спеціаліст радить уникати вживаних Peugeot, Citroen та Vauxhall, оснащених двигуном 1.2 PureTech. У якості альтернативи можна звернути увагу на Volkswagen Polo.

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