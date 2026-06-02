У Раді пропонують встановити штрафи за порушення правил їзди на самокатах

Штрафи становитимуть від 1 тисячі 700 гривень до 17 тисяч гривень.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким пропонується впровадити штрафи за порушення правил користування самокатами. Тексти відповідного законопроєкту - про особливості використання малого електротранспорту в Україні (№15284) - опубліковано на сайті парламенту.

Документ пропонує встановити, що до такого транспорту відносяться одно-, дво- або триколесні механічні транспортні засоби, що приводиться в рух за допомогою електричного двигуна та можуть набирати швидкість 10 і більше кілометрів за годину.

Йдеться про електричні самокати, моноколеса, електричні велосипеди, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо.

Відео дня

Де можна їздити на цьому транспорті

Пересуватись на малому електротранспорті дозволено, зокрема, спеціально обладнаними велодоріжками, по правій крайній частині пішохідних зон, тротуарів, зон відпочинку, де рухаються пішоходи, якомога правіше таких об’єктів, із обов’язковим наданням переваги в русі пішоходам та максимальною увагою до пересування пішоходів.

Малому електротранспорту також дозволено пересуватись в межах проїзної частини автомобільної дороги виключно по спеціально обладнаних велодоріжках.

Де їздити забороняється

Водночас малому електротранспорту забороняється виїжджати на проїзну частину автомобільної дороги, на якій не обладнано спеціальну велодоріжку, а також виїжджати за межі такої спеціально обладнаної велодоріжки.

Пропонується також заборонити пересуватись на малому електротранспорті по пішохідних переходах. При наближенні до пішохідного переходу потрібно зійти з такого електротранспорту та перевести або перенести його пішохідним переходом з дотриманням правил дорожнього руху.

Швидкість руху

Швидкість малого електротранспорту при русі по спеціально обладнаній велодоріжці, яка не межує з пішохідними зонами, тротуарами, зонами відпочинку, де рухаються пішоходи, не може перевищувати 50 кілометрів на годину, а якщо межує, то не може перевищувати 10 кілометрів на годину.

Засоби безпеки і алкоголь

Законопроєктом встановлюється, що користувачі малого електротранспорту при русі повинні бути вдягнутими в шолом, а при русі в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості повинні вдягати світлоповертальні жилети або закріплювати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи.

Крім того, користувачам малого електротранспорту забороняється керувати ним у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Вікові обмеження та декілька людей на самокаті

Серед іншого, забороняється керувати малим електротранспортом при русі по спеціально обладнаній велодоріжці, яка є елементом проїжджої частини автомобільної дороги, особам, яким не виповнилось 16 років.

Також забороняється перебування на малому електротранспорті під час його руху більше ніж однієї особи.

Штрафи

Перше порушення вимог цього закону та інших законів України особами, які керують малим електротранспортом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 тисяча 700 гривень).

Повторне - у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 тис. 400 грн) з конфіскацією відповідного малого електротранспорту.

Третє та кожне подальше порушення - у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) та виправні роботи на строк 1 місяця з конфіскацією відповідного малого електротранспорту.

Чому водіїв самокатів покарати за порушення неможливо

Як повідомлялося, раніше Микола Ільчук, експерт з адвокації кампанії "За безпечні дороги" зауважував, що згідно з чиним законодавством, не можна сказати, що особа, яка керує самокатом, є водієм.

За його словами, у 2023 році до законодавства було внесено зміни, згідно з якими самокати визнали транспортними засобами. Утім, щодо осіб, які ними керують, змін внесено не було. Так, законодавчі прогалини не дозволяють ефективно реагувати на можливі порушення, які скоюють ці люди, та притягати їх до відповідальності.

Вас також можуть зацікавити новини: