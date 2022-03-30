Також зазнають змін розклад та маршрути руху приміських поїздів сполученням "Івано-Франківськ – Рахів" та "Коломия – Ворохта".

У Львівській області відновлюється рух приміських поїздів у сполученні "Львів – Трускавець" та "Львів – Лавочне – Чоп".

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram.

Починаючи з 1 квітня цього року, поїзд № 6011 "Львів – Трускавець" вирушатиме зі Львова о 14:00 та прибуватиме в Трускавець о 16:41.

З указаної дати поїзд № 6012 "Трускавець – Львів" вирушатиме з Трускавця о 16:51 та прибуватиме до Львова о 19:36.

Поїзд № 6189/6507 "Львів – Лавочне – Чоп" вирушатиме зі Львова о 13:30, Лавочне 17:16-17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибуття в Чоп о 22:12.

Починаючи з 2 квітня цього року, поїзд № 6502/6166 "Чоп – Лавочне – Львів" вирушатиме зі ст. Чоп о 06:30, Мукачево 07:33-08:47, Лавочне 10:56-10:57, прибуття у Львів о 14:26.

Крім того, зазнають змін розклад та маршрути руху приміських поїздів сполученням "Івано-Франківськ – Рахів" та "Коломия – Ворохта".

Починаючи з 1 квітня цього року, поїзд № 6404/6403 курсуватиме лише до ст. Ворохта, вирушатиме з Івано-Франківська о 08:20 та прибуватиме на кінцеву станцію об 11:07.

Поїзд № 6404/6403 курсуватиме за маршрутом "Ворохта – Iвано-Франкiвськ", вирушатиме з Ворохти о 16:42 та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:22.

Своєю чергою маршрут поїзда № 6441/6442 "Коломия – Ворохта" буде продовжено до ст. Рахiв та зворотно.

Із 1 квітня поїзд № 6441 вирушатиме з Коломиї о 08:15 та прибуватиме в Рахів о 12:35;

Поїзд № 6442 вирушатиме з Рахова о 15:30 та прибуватиме в Коломию о 19:35.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" розширила приміське сполучення для Харкова.