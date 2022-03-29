Призначаються нові поїзди сполученням Харків-Дергачі.

"Укрзалізниця" розширює приміське сполучення для міста Харків.

Про це повідомила "Укрзалізниця" в Telegram.

"Укрзалізниця" розширює приміське сполучення для Харкова і з 30 березня призначає нові поїзди сполученням Харків – Дергачі. Дизель-потяги з Харкова відправлятимуться о 7:10 і о 15:00, у зворотному напрямку, з Дергачів - о 8:00 і о 15: 40",- йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що залізниця призначає додаткові рейси на вже існуючих маршрутах - сполученням Люботин - Харків - Люботин, Харків - Огульці та Огульці - Люботин.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з початку війни швидкісними поїздами евакуювала 168 тис. осіб. "За час війни швидкісні поїзди Інтерсіті + здійснили 169 рейсів і евакуювали близько 168 тис.осіб. Середня завантаженысть поїздів становила 994 пасажири на рейс - це понад 100% місткості одного поїзда",- йдеться в повідомленні.

В цілому в перевезеннях в період війни вже було задіяно 88 машиністів і їх помічників, а також і 66 стюардів.

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