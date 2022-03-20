З початком інтенсивних бойових дій 24 лютого 2022 року чверті українцям довелося покинути свої домівки. Такі цифри наводить ООН. Досить багато жителів вирішили поїхати в бік західної України, в тому числі і у Львівську область.
Станом на 20 березня відомо, що у приватному секторі Львівщини вдалося розміститися майже 100 тисячам вимушених переселенців.
Про це в Telegram заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Скільки небайдужих українців готові прихистити тих, у кого будинок відняла війна? Прошу кожного, хто має можливість поселити всередині переміщених осіб, зробити це. Темні часи показують світлих людей. Будемо на боці світу", - закликав Козицький.
Чиновник заявив, що охочих виїхати з менш безпечних регіонів ще достатньо, а зараз в резерві приватної сфери Львівської області залишилася ще тисяча місць.
Нагадаємо, раніше міграційне агентство ООН заявило, що близько 6,5 мільйона українців були змушені покинути свої будинки через війну, що почалася.