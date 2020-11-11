ФРУ категорично проти, щоб у публічних закупівлях кошти українських платників податків поповнювали бюджети інших країн.

Федерація роботодавців України (ФРУ) просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відмовитися від планів щодо закупівлі металургійної та машинобудівної продукції для акціонерного товариства "Укрзалізниця" в Казахстані.

Про це йдеться у зверненні ФРУ до Шмигаля, текст якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

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"ФРУ категорично проти, щоб у публічних закупівлях кошти українських платників податків поповнювали бюджети інших країн, а українці, замість зайнятості та роботи на підприємствах, поповнювали ряди безробітних. Просимо вас Денис Анатолійович, втрутитися в ситуацію і дати доручення припинити будь-які офіційні переговори щодо закупівлі в Казахстані металургійної та машинобудівної продукції для "Укрзалізниці"", - йдеться у зверненні.

ФРУ вважає, що українські машинобудівні та металургійні сектори здатні забезпечити потреби модернізації "Укрзалізниці", починаючи від рейок і закінчуючи рухомим складом.

Крім того, ФРУ зазначає, що українські виробники не мають відкритого доступу до ринку публічних закупівель Казахстану, де казахські підприємства захищені 30%-ною ціновою преференцією на будь-яких державних тендерах.

Також ФРУ просить Шмигаля розробити та впровадити обов'язкові критерії "локалізація" і "місцева складова" в інфраструктурних проектах з модернізації "Укрзалізниці" і "велике будівництво"; внести на розгляд на найближче засідання уряду проект постанови Кабміну "Про реалізацію експериментального проекту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з використанням нецінового критерію оцінки" для її прийняття.

Крім того, ФРУ просить Шмигаля сприяти прийняттю законопроекта № 3739 "про внесення змін до Закону "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості.

Як повідомляли Українські Новини, об'єднання підприємств "Укрметалургпром" просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відмовитися від планів із закупівлі залізничної продукції в Казахстані.

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Автор: УНІАН