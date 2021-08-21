Відкликання обійдеться компанії в один мільярд доларів.

Американський автовиробник General Motors (GM) оголосив про відкликання 9335 електромобілів Chevrolet Bolt 2019 року випуску, і 63 683 електромобілів цієї ж моделі 2020-2022 року випуску.

Електромобілі відкликаються через ризик займання акумуляторної батареї. У компанії оцінили, що відкликання обійдеться в $1 млрд.

У GM додали, що у зв'язку із зафіксованими випадками займання, продаж Chevrolet Bolt призупинено на невизначений термін. Автовиробник має намір домагатися компенсації витрат у постачальника акумуляторів LG.

Також в General Motors підкреслили, що в ході відкликання замінить дефектні акумуляторні батареї у всіх електромобілях.

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Нагадаємо, що після 10-го за рахунком випадку займання автомобіля цієї марки, в GM заявили, що "виявили виробничі дефекти в деяких акумуляторних елементах, вироблених на виробничих підприємствах LG".

Це вже друге відкликання Chevrolet Bolt, анонсоване виробником.

У листопаді компанія General Motors заявила про відкликання 68 677 електромобілів Chevrolet Bolt по всьому світу. Причиною також була названа небезпека самозаймання: у п'яти автомобілів цієї марки відбулися займання, в двох випадках вони стали причиною опіків.

За попередніми даними, у всіх випадках акумулятори були заряджені повністю або на 90%, повідомляє "Голос Америки".

Електромобілі Chevrolet

Електромобілі Chevrolet посідають третє місце за популярністю в Україні, їх у країні 1 458. Найпопулярніша модель - BOLT EV, українці придбали 1300 таких автомобілів.

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Автор: Катерина Гірник