Американський автовиробник General Motors (GM) оголосив про відкликання 9335 електромобілів Chevrolet Bolt 2019 року випуску, і 63 683 електромобілів цієї ж моделі 2020-2022 року випуску.
Електромобілі відкликаються через ризик займання акумуляторної батареї. У компанії оцінили, що відкликання обійдеться в $1 млрд.
У GM додали, що у зв'язку із зафіксованими випадками займання, продаж Chevrolet Bolt призупинено на невизначений термін. Автовиробник має намір домагатися компенсації витрат у постачальника акумуляторів LG.
Також в General Motors підкреслили, що в ході відкликання замінить дефектні акумуляторні батареї у всіх електромобілях.
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Нагадаємо, що після 10-го за рахунком випадку займання автомобіля цієї марки, в GM заявили, що "виявили виробничі дефекти в деяких акумуляторних елементах, вироблених на виробничих підприємствах LG".
Це вже друге відкликання Chevrolet Bolt, анонсоване виробником.
У листопаді компанія General Motors заявила про відкликання 68 677 електромобілів Chevrolet Bolt по всьому світу. Причиною також була названа небезпека самозаймання: у п'яти автомобілів цієї марки відбулися займання, в двох випадках вони стали причиною опіків.
За попередніми даними, у всіх випадках акумулятори були заряджені повністю або на 90%, повідомляє "Голос Америки".
Електромобілі Chevrolet
Електромобілі Chevrolet посідають третє місце за популярністю в Україні, їх у країні 1 458. Найпопулярніша модель - BOLT EV, українці придбали 1300 таких автомобілів.
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