Під час досягнення граничних рівнів заряду проблемні осередки можуть задимитися або навіть спалахнути всередині акумуляторного блоку.

General Motors відкликає понад 68 тисяч примірників Chevy Bolt, випущених в період з 2017 по 2019 рік.

Про це повідомляє The Verge.

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За даними компанії GM, було зафіксовано як мінімум п'ять інцидентів загоряння повністю або майже повністю заряджених батарей електромобілів Chevrolet Bolt, вироблених компанією LG Chem на фабриці в Очанзі (Південна Корея).

За даними організації NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 50,932 електромобілів, потенційно схильних до даної проблеми, знаходяться в США.

Під час досягнення граничних рівнів заряду проблемні осередки можуть задимитися або навіть загорітися всередині акумуляторного блоку, що може викликати загоряння самого електромобіля і будівель поруч з ним. Саме тому General Motors закликали власників електромобілів по можливості тримати їх не в гаражі, а зовні.

В якості тимчасового рішення був випущений апдейт програмного забезпечення, який обмежує максимальний рівень заряду батареї до 90% ємності. Також GM порекомендував використовувати в Налаштуваннях опції "Hilltop Reserve" (для електромобілів 2017 і 2018 років випуску) або "Target Charge Level" (для електромобілів 2019 року випуску), які також штучно обмежують рівень максимального заряду батарей електромобілів Chevy Bolt.

Популярність електромобілів в США

У листопаді 2019 року вперше в історії кількість покупців електромобілів в США перевищила кількість покупців автомобілів з механічною коробкою передач.

У листопаді 2020 року китайський автовиробник Kandi вивів на американський ринок відразу два бюджетних електромобілі Kandi K27 і Kandi K23.

6 листопада 2020 року британський виробник люксових автомобілів Bentley заявив про те, що повністю перейде з виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на електрокари до 2030 року.

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Автор: УНІАН