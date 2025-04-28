Поїзд буде відправлятись під пісню "‎Заповіт"‎ українського співака YARMAK.

Поїзд №1/2 "‎Харків - Ворохта"‎ став флагманським та отримав назву "Єдність". Про це повідомляє Укрзалізниця.

Поїзд буде відправлятись під пісню "‎Заповіт"‎ українського реп-виконавця та військовослужбовця YARMAK.

У складі поїзда - купейні вагони, які пройшли капітальний ремонт. Вони оснащені вакуумними туалетами, кондиціонерами та розетками у купе. Фахівці привели до сучасних стандартів вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази.

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Укрзалізниця нагадала, що поїзд №1/2 "‎Харків – Ворохта"‎ відправляється з Харкова через день о 18:45 та прибуває до Ворохти о 13:59. З Ворохти поїзд відправляється через день о 16:31 та прибуває до Харкова об 11:27.

Зазначимо, що "Єдність" став восьмим флагманським поїздом Укрзалізниці.

На сьогодні курсують також поїзди:

• "‎Лесь Курбас"‎ (№15/16 "‎Харків – Ясіня"‎);

• "‎Сковорода" (№17/18 "Харків – Ужгород")‎;

• "‎Січеслав" (№79/80 "Дніпро – Львів");

• "‎Леополіс" (№91/92 "Київ – Львів");

• "‎Чорноморець" (№105/106 Київ – Одеса);

• "‎Буковина"‎ (№7/8 "‎Київ – Чернівці"‎);

• "‎Гуцульщина"‎ (№95/96 "Київ – Рахів").

Укрзалізниця: останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що згодом почне курсувати новий поїзд №815/816 "Коломия – Луцьк – Коломия". Він буде поєднувати Прикарпаття, Галичину та Волинь. Поїзд вирушатиме у напрямку Луцька кожних четверга, п’ятниці, суботи та неділі.

А ще раніше стало відомо про призначення додаткового поїзда до Трускавця. Поїзд "Київ – Трускавець – Київ" курсує в пікові весняні дні. На шляху прямування є зупинки у Дрогобичі та Львові.

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