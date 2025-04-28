Поїзд №1/2 "Харків - Ворохта" став флагманським та отримав назву "Єдність". Про це повідомляє Укрзалізниця.
Поїзд буде відправлятись під пісню "Заповіт" українського реп-виконавця та військовослужбовця YARMAK.
У складі поїзда - купейні вагони, які пройшли капітальний ремонт. Вони оснащені вакуумними туалетами, кондиціонерами та розетками у купе. Фахівці привели до сучасних стандартів вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази.
Укрзалізниця нагадала, що поїзд №1/2 "Харків – Ворохта" відправляється з Харкова через день о 18:45 та прибуває до Ворохти о 13:59. З Ворохти поїзд відправляється через день о 16:31 та прибуває до Харкова об 11:27.
Зазначимо, що "Єдність" став восьмим флагманським поїздом Укрзалізниці.
На сьогодні курсують також поїзди:
• "Лесь Курбас" (№15/16 "Харків – Ясіня");
• "Сковорода" (№17/18 "Харків – Ужгород");
• "Січеслав" (№79/80 "Дніпро – Львів");
• "Леополіс" (№91/92 "Київ – Львів");
• "Чорноморець" (№105/106 Київ – Одеса);
• "Буковина" (№7/8 "Київ – Чернівці");
• "Гуцульщина" (№95/96 "Київ – Рахів").
Укрзалізниця: останні новини
Раніше УНІАН повідомив, що згодом почне курсувати новий поїзд №815/816 "Коломия – Луцьк – Коломия". Він буде поєднувати Прикарпаття, Галичину та Волинь. Поїзд вирушатиме у напрямку Луцька кожних четверга, п’ятниці, суботи та неділі.
А ще раніше стало відомо про призначення додаткового поїзда до Трускавця. Поїзд "Київ – Трускавець – Київ" курсує в пікові весняні дні. На шляху прямування є зупинки у Дрогобичі та Львові.