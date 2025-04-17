Квитки вже можна придбати.

"Укрзалізниця" призначила традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ - Трускавець - Київ. Він курсуватиме в пікові дні весни.

Пресслужба української залізниці повідомила, що поїзд вирушатиме з Києва 25, 26, 27 квітня та 2, 3, 4 травня о 10:16. До Трускавця він прибуде о 19:37.

При цьому з Трускавця поїзд відправлятиметься 25, 26, 27 квітня та 2, 3, 4 травня 2025 року о 09:03. До Києва він прибуде о 19:11.

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На шляху прямування заплановано дві зупинки - у Львові та Дрогобичі.

Квитки на цей поїзд уже можна придбати в застосунку та сайті "Укрзалізниці", а також у залізничних касах.

Додаткові рейси "Укрзалізниці" до Великодня

На період великодніх свят УЗ призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд сполученням Київ - Одеса - Київ. Він курсуватиме 18 і 21 квітня.

Також "Укрзалізниця" призначила до Великодніх свят додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ - Луцьк - Київ. Зазначається, що проміжні зупинки передбачено на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

Крім того, призначено додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ - Дніпро - Київ. Він вирушить зі столиці 18 і 21 квітня о 13:44 і вже о 21:00 прибуде до Дніпра. У зворотному напрямку з міста на Дніпрі - відправлення о 08:15, прибуття до Києва - 16:17.

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