Новий поїзд буде вирушати у напрямку Луцька щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

З шостого травня почне курсувати регіональний поїзд №815/816 "Коломия – Луцьк – Коломия", який буде поєднувати денним рейсом Прикарпаття, Галичину та Волинь. Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами", – кажуть у державному акціонерному товаристві.

Поїзд буде вирушати у напрямку Луцька щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. Він буде відправлятись з Коломиї в 06:55 та прибувати до Луцька в 14:20.

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У напрямку Коломиї поїзд також буде вирушати у 4-му, 5-му ,6-му та 7-му днях тижня. Він буде відправлятись з Луцька в 15:17 та прибувати до Коломиї в 22:35.

У понеділок, вівторок та середу поїзд №815/816 буде курсувати за маршрутом "Коломия – Львів – Коломия". Це має забезпечити щоденне ранкове та вечірнє сполучення "Івано-Франківськ – Львів – Івано-Франківськ".

В Укрзалізниці додають, що на маршруті буде курсувати рейковий автобус PESA 620M, який може похвалитись, зокрема, кондиціонуванням повітря та безпровідними зарядками для гаджетів.

Квитки можна буде придбати з 27 квітня. Вони будуть доступні у касах вокзалів, мобільному застосунку Укрзалізниці та на сайті booking.uz.gov.ua.

Укрзалізниця – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що в "Укрзалізниці" призначили традиційний додатковий поїзд до Трускавця, який має курсувати в пікові дні весни. На його шляху є дві зупинки – у Львові та Дрогобичі.

А ще раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на транзитні поїзди до Чопа, який є найзахіднішим містом України та лежить на стику кордонів Угорщини, Словаччини, та нашої країни.

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