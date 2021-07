Tesla відзвітує про свої доходи 26 червня.

У зв'язку з коливаннями курсу біткоїнa спостерігається кореляція між акціями Tesla Inc. і індексом великих американських технологічних компаній NASDAQ у бік зменшення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожІлон Маск продовжує робити гучні заяви: Tesla має намір повернутися до розрахунків у криптовалюті

За інформацією видання, кореляція між ціною акцій Tesla та індексом Nasdaq-100 впала з 0,83 17 червня до 0,14 14 липня.

Крім того, падіння чітко видно у взаємозв'язку між акціями компанії та індексом NYSE FANG +, до якого входять найбільші технологічні компанії, такі як Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. і Netflix Inc.

"Tesla тісно пов'язана з техногігантами та цей зв'язок майже зник останнім часом. Коли я запитую про причини, більшість згадує їх скандал з біткоїном і як він буде враховуватися, коли вони повідомлять про доходи", - прокоментував ситуацію Емі Ву Сільверман, стратег з деривативів RBC Capital Markets.

Tesla відзвітує про свої доходи 26 червня.

Ілон Маск та біткоїн

У травні 2021 року Маск оголосив, що Tesla більше не буде приймати розрахунки в біткоїнах через велику шкоду для екології. Рішення Маска стало одним з факторів, які дали старт падінню курсу криптовалюта.

Тоді ж в Tesla відзначили, що не мають наміру продавати біткоїни, якими володіє компанія.

У лютому Tesla повідомила, що інвестує $ 1.5 млрд в біткоїн, після того, як Маск схвально відгукнувся про найвідомішу криптовалюта. Були припущення, що інші компанії підуть за ним, але таких виявилося небагато.

З того часу Tesla продала частину своїх криптоактівів, а Маск став критикувати біткоїн.

Tesla впала майже на 4% цього місяця, тоді як Nasdaq 100 піднявся на 2%.

Біткоїн впав зі свого піку в майже $ 65 тис в середині квітня до $ 32,5 тис, на тлі загальної втрати інвесторами інтересу до криптовалюти.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко