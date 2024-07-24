Нову функцію буде впроваджено в серпні 2024 року на всіх рейсах авіакомпанії IndiGo.

Індійська авіакомпанія IndiGo першою в світі запропонувала жінкам можливість не сидіти поруч з чоловіками в літаку під час реєстрації на рейс.

Як пише видання Mirror, нова функція є першою у своєму роді у світовій авіаційній промисловості та дозволить жінкам бачити, де сидять жінки, які вже обрали свої місця онлайн.

"Чоловікам ця інформація не відображатиметься, вони зможуть бачити лише вільні місця. Нові зміни в політиці спрямовані на те, щоб жінки почувалися комфортніше, особливо під час подорожі без друзів чи родини", - йдеться у повідомленні.

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Під час онлайн-реєстрації жінкам-пасажиркам буде показано стандартний план місць у їхньому літаку, але він буде відрізнятися від інших авіакомпаній тим, що місця, зайняті іншими жінками, підсвічуватимуться рожевим кольором.

"IndiGo з гордістю оголошує про запровадження нової функції, яка має на меті зробити подорожі більш комфортними для наших пасажирок. Це було запроваджено на основі дослідження ринку та наразі знаходиться в пілотному режимі", - цитує видання представника авіакомпанії.

Зазначається, що оголошення викликало неоднозначну реакцію: один користувач платформи соціальних мереж X назвав цей крок "сексистським і дискримінаційним".

Як пише Mirror, хоча раніше як чоловіки, так і жінки говорили, що вони не хочуть сидіти поруч із протилежною статтю з релігійних міркувань, офіційної процедури не було.

Нову функцію буде впроваджено в серпні 2024 року на всіх рейсах авіакомпанії, і жінки зможуть користуватися цією функцією під час реєстрації.

IndiGo є найбільшим бюджетним оператором Індії, який виконує близько 2000 внутрішніх і міжнародних рейсів на день.

Новини світових авіакомпаній

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Бюджетний угорський лоукостер Wizz Air додав до проїзного Wizz Multipass ще три нових країни – Кіпр, Болгарію та Австрію. Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до десяти країн – Італії, Польщі, Албанії, Великої Британії, ОАЕ, Угорщини й Румунії та відтепер Кіпру, Болгарії та Австрії.

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