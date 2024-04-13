Авіакомпанії отримали попередження про те, що існує ризик повторення випадку збиття 8 січня 2020 року.

Німецька влада застерегла цивільні авіакомпанії від польотів до Ірану. У заяві уряду Німеччини зазначається, що "загроза польотам в Ірані виникає через сценарій ненавмисного обстрілу засобами ППО", пише Bild.

"Існує ризик повторення випадку збиття 8 січня 2020 року (дата збиття українського цивільного літака авіакомпанії МАУ. - УНІАН)", - підкреслили у Федеральному управлінні цивільної авіації.

Уряд Німеччини попередив, що через "велику політичну та військову напруженість у регіоні між США, Ізраїлем та Іраном" існує можливість повторення такого випадку.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що авіакомпанія Lufthansa припинила виконувати польоти до іранської столиці Тегерана і навіть вказала пілотам не входити в повітряний простір Ірану.

Збиття українського літака в Ірані

8 січня 2020 року рано вранці стало відомо про те, що іранські військові помилково збили пасажирський літак Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. Літак виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ і щойно злетів із тегеранського аеропорту. Унаслідок збиття всі 176 пасажирів, які перебували на борту, загинули.

Лише у квітні 2023 року в Ірані відправили до в'язниці 10 військовослужбовців Збройних сил за звинуваченням у причетності до збиття українського літака.

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