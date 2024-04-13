При цьому німецьке посольство в Тегерані вжило запобіжних заходів.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини закликало своїх громадян терміново покинути Іран.

Зокрема, як пише Bild, німецьке МЗС випустило заяву, в якій закликало громадян країни виїхати з Ірану. При цьому німецьке посольство в Тегерані вжило запобіжних заходів.

Ба більше, авіакомпанія Lufthansa через "ситуацію, що склалася", облітатиме повітряний простір Ірану, а також щонайменше до 18 квітня скасувала всі рейси в іранську столицю Тегеран.

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Загострення арабо-ізраїльського конфлікту

Президент США Джо Байден застеріг владу Ірану від ударів у відповідь по Ізраїлю. Він заявив, що США віддані захисту Ізраїлю, і в разі чого стануть на його захист. Він додав, що через загострення американці змушені збільшити свій військовий контингент у регіоні.

Буквально днями видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що Ізраїль очікує нападу Ірану протягом найближчих двох днів. За деякими даними, Іран для нападу на Ізраїль може застосувати понад сотню дронів і десятки ракет, здатних вразити військові цілі.

Нагадаємо, загострення почалося зі звинувачень Ірану на адресу Ізраїлю в атаці на будівлю іранського посольства в Сирії, унаслідок якої загинули сім членів Корпусу вартових ісламської революції.

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