Загальна протяжність автомобільних доріг державного значення склала 46733,4 км.

Кабінет Міністрів затвердив перелік автомобільний доріг загального користування державного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.

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До переліку увійшли 28 міжнародних автомобільних доріг протяжністю 9331,1 км, 31 Національна автомобільна дорога протяжністю 7177 км, 77 регіональних автомобільних доріг протяжністю 9046,9 км, 470 територіальних автомобільних доріг протяжністю 21178,4 км.

Таким чином, загальна протяжність автомобільних доріг державного значення склала 46733,4 км.

Постанову було ухвалено з умовою доопрацювання у зв'язку з формуванням територіальних громад.

Управління автомобільними дорогами загального користування:

На початку листопада уряд оновив Положення про Міністерство інфраструктури та доповнив завдання Міністерства з управління автомобільними дорогами загального користування.

Автор: Дмитро Шварц