Квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку / фото УНІАН

Державна "Укрзалізниця" з 27 червня запускає регіональний експрес №856/855 сполученням Житомир - Київ - Житомир. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі

"До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком - без заторів, з можливістю підзарядити смартфон у дорозі, з якісними вбиральнями та достатнім місцем для багажу", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку. Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.

Відео дня

Електропоїзд курсуватиме щодня у будні.

Із 27 червня №855 Київ - Житомир:

  • відправлення з початкової о 17:48;
  • відправлення з Фастова о 18:30;
  • прибуття на кінцеву о 19:58.

Із 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):

  • відправлення з початкової о 06:18;
  • відправлення з Фастова о 07:49;
  • прибуття на кінцеву о 08:44. 

Продаж квитків відбуватиметься за 10 діб в застосунку УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

Нові напрямки "Укрзалізниці" - останні новини 

УЗ з початком сезону відпусток розширює розклад і призначає на літний сезон низку пасажирських поїздів. Так, курсуватиме більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси. 

Раніше повідомлялося, що компанія через високий попит на напрямок до Карпат призначила курсування додаткового поїзда №203/204 Київ - Ясіня, який курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, що дозволить дістатися до гір швидко та комфортно.

Вас також можуть зацікавити новини: