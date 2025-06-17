Продаж квитків відбуватиметься за 10 діб в застосунку УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

Державна "Укрзалізниця" з 27 червня запускає регіональний експрес №856/855 сполученням Житомир - Київ - Житомир. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком - без заторів, з можливістю підзарядити смартфон у дорозі, з якісними вбиральнями та достатнім місцем для багажу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку. Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.

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Електропоїзд курсуватиме щодня у будні.

Із 27 червня №855 Київ - Житомир:

відправлення з початкової о 17:48;

відправлення з Фастова о 18:30;

прибуття на кінцеву о 19:58.

Із 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):

відправлення з початкової о 06:18;

відправлення з Фастова о 07:49;

прибуття на кінцеву о 08:44.

Продаж квитків відбуватиметься за 10 діб в застосунку УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

Нові напрямки "Укрзалізниці" - останні новини

УЗ з початком сезону відпусток розширює розклад і призначає на літний сезон низку пасажирських поїздів. Так, курсуватиме більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.

Раніше повідомлялося, що компанія через високий попит на напрямок до Карпат призначила курсування додаткового поїзда №203/204 Київ - Ясіня, який курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, що дозволить дістатися до гір швидко та комфортно.

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