Наразі перекрито рух 6-ма вулицями. Пасажирський транспорт курсує за зміненим маршрутом.

У Києві рух низкою вулиць перекрили після російської комбінованої атаки уночі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram.

За його даними зараз проїзд закритий:

вулицею Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);

провулком Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волинською);

вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);

вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);

вулицею Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);

вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

У Поліції закликали водіїв і мешканців столиці врахувати ці дані під час планування своїх маршрутів.

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Також зі змінами курсує і пасажирський транспорт:

автобус № 69 у напрямку ст. м. "Палац спорту" – вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 27 у напрямку ст. "Київ-Волинський" – до Індустріального шляхопроводу;

автобус № 9 у напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова – просп. Любомира Гузара, далі за власними маршрутами;

автобус № 2 – просп. Відрадний без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що через нічний ворожий обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами.

"Працівники та пасажири не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що відновлення повноцінного руху ділянкою очікується вже о 9 ранку.

"Поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський", - попередили в "Укрзалізниці".

Удар по Києву

У ніч на 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких дитина - це хлопчик 6 років. 4 загиблих в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському.

На місцях влучань працюють рятувальники.

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