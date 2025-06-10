Внаслідок російської масованої атаки на Київщині було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа на площі 2,5 тис кв. м. Про це повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в ефірі Київ24.
За її словами, загалом цієї ночі 4 райони області було під ворожою атакою.
"Але найбільше постраждала Бориспільська громада. Внаслідок комбінованої атаки було вражено один з інфраструктурних об’єктів. На даний момент пожежу там вже ліквідовано. На ліквідації пожежі працювали більше 100 рятувальників і 35 одиниць техніки. Пожежу ліквідовано на площі 2,5 тис км м", - зазначила Рубан.
Вона додала, що в Бориспільському районі не було постраждалих, по інших районах ситуація ще уточнюється. Уточнюється також кількість пошкоджених та зруйнованих будівель, автівок.
Нічна атака РФ - новини
Як повідомляв УНІАН, значні руйнування та постраждалі внаслідок масованої атаки РФ цієї ночі є в Києві та Одесі.
Як зазначив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, протягом ночі ворог безперестанку атакував Київ ударними дронами цивільну інфраструктуру. Пошкодження зафіксовані у 7 з 10 районах столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей, всіх медики госпіталізували.
В Одесі російські "шахеди" влучили по пологовому будинку та житлових будинках. За даними обласної прокуратури, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.