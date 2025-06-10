Під ворожою атакою було 4 райони області, але найбільше постраждала Бориспільська громада.

Внаслідок російської масованої атаки на Київщині було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа на площі 2,5 тис кв. м. Про це повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в ефірі Київ24.

За її словами, загалом цієї ночі 4 райони області було під ворожою атакою.

"Але найбільше постраждала Бориспільська громада. Внаслідок комбінованої атаки було вражено один з інфраструктурних об’єктів. На даний момент пожежу там вже ліквідовано. На ліквідації пожежі працювали більше 100 рятувальників і 35 одиниць техніки. Пожежу ліквідовано на площі 2,5 тис км м", - зазначила Рубан.

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Вона додала, що в Бориспільському районі не було постраждалих, по інших районах ситуація ще уточнюється. Уточнюється також кількість пошкоджених та зруйнованих будівель, автівок.

Нічна атака РФ - новини

Як повідомляв УНІАН, значні руйнування та постраждалі внаслідок масованої атаки РФ цієї ночі є в Києві та Одесі.

Як зазначив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, протягом ночі ворог безперестанку атакував Київ ударними дронами цивільну інфраструктуру. Пошкодження зафіксовані у 7 з 10 районах столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей, всіх медики госпіталізували.

В Одесі російські "шахеди" влучили по пологовому будинку та житлових будинках. За даними обласної прокуратури, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

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