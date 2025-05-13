Поїзд рухатиметься складом купейних вагонів із місцями для сидіння.

Державна залізнична компанія "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №220/219 Київ - Дніпро - Київ на низку дат травня та червня. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Поїзд курсуватиме:

з Києва - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;

з Дніпра - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

Зазначається, що поїзд зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, у напрямку Києва також на станції ім. Тараса Шевченка (м. Сміла). Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями.

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В УЗ звернули увагу пасажирів, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні місця - біля дверей купе (проходу).

Квитки можна придбати у мобільному застосунку УЗ, на офіційному сайті та в залізничних касах.

"Укрзалізниця" - останні новини

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №267/268 Київ - Вінниця - Київ на 18 та 25 травня. Поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння.

На початку травня рухомий склад УЗ поповнили шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен. Вагони отримали низку важливих оновлень, зокрема, полички з м’якими боковими спинками. Це перші вагони в історії незалежної України, які закупили саме у плацкартній модифікації.

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