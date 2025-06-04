Головним конкурентом Boeing традиційно виступає європейська компанія Airbus.

Китай може замовити сотні літаків Airbus вже наступного місяця, коли європейські лідери відвідають Пекін, щоб відсвяткувати довгострокові зв'язки між країнами. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

Зараз обговорюється розмір потенційного замовлення з китайськими авіакомпаніями. За словами джерел, угода може стосуватися близько 300 літаків і включати як вузькофюзеляжні, так і широкофюзеляжні авіалайнери.

Одне з джерел повідомило, що замовлення може досягати 500 крилатих машин. Втім, за словами співрозмовників, через розбіжності переговори можуть зірватися або зайняти більше часу, ніж передбачалось.

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Як би там не було, акції європейського авіабудівника вже зросли на 4,1% на біржі в Парижі. Акції Rolls-Royce Holdings Plc, яка виробляє двигуни для широкофюзеляжних літаків Airbus, подорожчали в Лондоні на 0,7%.

"‎Пригоди"‎ Boeing у Китаї

Можлива "‎мега"‎-угода між Китаєм і Airbus ще сильніше підірве позиції Boeing, яка останнім часом стикається з великими труднощами – зокрема, на ринку у Китаї.

Для Boeing ведення бізнесу в КНР суттєво ускладнилось, оскільки компанія тепер втягнута в торговельну війну президента Дональда Трампа з Пекіном.

Нещодавно Трамп написав у соціальній мережі, що з китайським лідером Сі Цзіньпіном дуже важко домовитися. Це викликає сумніви в тому, що дві найбільші економіки світу зможуть узгодити свої торговельні розбіжності.

А ще раніше стало відомо, що китайці наказали зупинити постачання літаків Boeing. Можливо, що для Boeing на китайському ринку не все втрачено – принаймні частина китайських авіакомпаній все ще чекає на американські літаки.

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