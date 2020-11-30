Компанія Tesla планує надати своїм клієнтам віддалений доступ до відеокамер електрокарів, оснащених системою Autopilot. Власники Tesla зможуть спостерігати за станом своїх авто і навколишнім оточенням в режимі реального часу.
Система допомоги водієві в управлінні автомобілем Tesla Autopilot може не тільки контролювати дорожню ситуацію, але і стежити за обстановкою навколо авто, поки всередині нікого немає. Про це повідомляє Electrek.co.
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Інженери Tesla навіть розробили спеціальний "режим часового" (Sentry Mode), який автоматично вмикає камери автопілота, коли до автомобіля хтось наближається.
Вже в наступному оновленні ПЗ електрокарів Tesla компанія може додати функцію трансляції відео з камер Autopilot на гаджети власників авто в режимі реального часу.
Зараз власники електрокарів Tesla можуть стежити за станом своїх авто через фірмовий мобільний додаток. Наприклад, дистанційно можна керувати дверними замками, вікнами, запустити електромотор, відкрити зарядний порт
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- 19 листопада, вартість акцій Tesla піднялася до $508,61.
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