Власники Tesla зможуть спостерігати за станом своїх авто і навколишнім оточенням в режимі реального часу.

Компанія Tesla планує надати своїм клієнтам віддалений доступ до відеокамер електрокарів, оснащених системою Autopilot. Власники Tesla зможуть спостерігати за станом своїх авто і навколишнім оточенням в режимі реального часу.

Система допомоги водієві в управлінні автомобілем Tesla Autopilot може не тільки контролювати дорожню ситуацію, але і стежити за обстановкою навколо авто, поки всередині нікого немає. Про це повідомляє Electrek.co.

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Інженери Tesla навіть розробили спеціальний "режим часового" (Sentry Mode), який автоматично вмикає камери автопілота, коли до автомобіля хтось наближається.

Вже в наступному оновленні ПЗ електрокарів Tesla компанія може додати функцію трансляції відео з камер Autopilot на гаджети власників авто в режимі реального часу.

Зараз власники електрокарів Tesla можуть стежити за станом своїх авто через фірмовий мобільний додаток. Наприклад, дистанційно можна керувати дверними замками, вікнами, запустити електромотор, відкрити зарядний порт й т. ін.

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Автор: УНІАН