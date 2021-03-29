Найближчим часом судноплавство у Суецькому каналі має бути відновлено.

Контейнеровоз Ever Given, що застряг у Суецькому каналі, зняли з мілини і відбуксирували. Найближчим часом судноплавство в каналі має відновитися.

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Як повідомляє USA Today, буксири вели корабель у Велике Гірке Озеро - більш широку ділянку в центрі каналу, де буде проведена оцінка технічного стану судна.

Буксирування велетенського корабля потрапило на відео.

Раніше про розблокування каналу повідомив президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі.

Аварія в Суецькому каналі: що відомо

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно, що заблокувало Суецький канал.

Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки і розраховане на 200 тисяч тонн вантажу. Це один з найбільших кораблів у світі.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році і є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 400 суден, які очікують звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінюються більш ніж в $10 млрд. частина кораблів вже висунулася в обхід Африки.

Збої на вантажному ринку шкодять торгівлі, особливо продовольчими і сільськогосподарськими продуктами. Транспортні потоки в портах різко впали, фрахтові витрати зросли, а поставки сповільнилися.

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Автор: Дмитро Захаров