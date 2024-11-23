Інформація про майбутню блокаду зʼявилася щемісяць тому.

Польські фермери, які ухвалили рішення блокувати кордон з Україною, не висувають претензій до української продукції. При цьому акція використовується ними в якості тиску на владу Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що відомство працює з цим питанням понад 3 тижні, оскільки ця інформація від організації радикальних польських фермерів зʼявилася майже місяць тому.

Протягом цього часу міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським і звертався щодо цього питання до Єврокомісії.

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"Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів, а використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу", - розповіли у міністерстві.

Блокада українсько-польського кордону - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. За даними Державної прикордонної служби України, акція триватиме 48 годин із можливим подовженням.

На в'їзд до Польщі не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни, а на виїзд пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не поширюються на легкові авто та автобуси.

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