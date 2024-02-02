Половина викрадень авто торік припала на три прифронтові регіони.

За підсумками 2023 року в Україні було зафіксовано 1278 викрадень автомобілів, що майже на 90% менше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано рекордну кількість – 12 448 авто. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1148 викрадених авто, свідчать дані платформи "Опендатабот".

Половина викрадень авто торік припала на три прифронтові регіони. Другий рік поспіль лідирує Донеччина з 375 викраденим авто, далі йде Херсонська область – 178 транспортних засобів та Дніпропетровська – 168 автовикрадень.

До початку повномасштабної війни найбільше авто викрадали у Києві – 34% від усіх випадків за 2021 рік.

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Найменшу кількість автовикрадень у 2023 році зафіксовано у Тернопільській та Івано-Франківській областях – по 4 на кожен регіон.

Найчастіше минулоріч зловмисники викрадали легкові авто – 59% та вантажівки – 15%, а найменше – моторолери (менше 1%).

Найпопулярнішими марками серед викрадачів торік були: ВАЗ – 206 автівок або 16% від усієї кількості; ГАЗ – 60 (4,7%); Volkswagen – 46 (3,6%); Renault – 42 (3,3%) та Hyundai – 30 (2,3%).

Що стосується моделей, то тут смаки автовикрадачів дещо змінились на відміну від попередніх років. Так, у 2023 році найчастіше викрадали такі моделі: ВАЗ – 2107, 21063, 2121, 2106 та Daewoo – Lanos.

Для порівняння, у попередні 21-22 роки зловмисники частіше викрадали: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe і Mitsubishi Outlander.

Станом на кінець січня 2024 року у реєстрі зафіксовано 78 395 викрадень авто.

Автовподобання українців

Впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше ніж торі. Від показника довоєнного січня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає на 24%. При цьому майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році.

У 2023 році в Україну імпортували рекордну кількість електромобілів – 37 953 од. Показник у 4 рази перевищує імпорт 2021 року. Частіше всього на український ринок потрапляли електрокари Volkswagen, Tesla та Nissan.

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