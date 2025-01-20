Більш ніж 35% нових легкових авто з реалізованих у 2024-му були білого кольору.

Найбільш популярним кольором нових легковиків на українському ринку виявився білий – більш ніж 35% нових авто з реалізованих у 2024-му були білого кольору. Відповідні дані наводить УкрАвтопром.

Найпопулярнішим автомобілем в "‎команді"‎ білих виявився бестселер українського ринку – Renault Duster.

Третина реалізованих машин була сірого коліру (тут лідером також виявився Duster), а на третій позиції опинились автомобілі чорного кольору – їх обрали 15% покупців.

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ТОП-5 кольорів так лідери в кожній групі:

Білий – Renault Duster;

Сірий – Renault Duster;

Чорний – Toyota Camry;

Синій – Volkswagen ID.4;

Зелений – Toyota RAV4.

Також до ТОП-10 кольорів 2024 року увійшли: червоний, бежевий, коричневий, жовтий та помаранчевий.

Нагадаємо, раніше спеціалісти порадили купувати автомобілі сірого кольору, адже його вважають "безпечним". За словами експертів, вибір правильного кольору може суттєво вплинути на вартість автомобіля при перепродажі.

Автомобільний ринок – Україна і світ

Нещодавно фахівці назвали найбільш популярні в Україні країні моделі бензинових авто. Як виявилось, найбільш популярними серед нових авто в цьому сегменті виявились Mazda CX-5, Kia Sportage та Renault Duster.

Якщо казати про імпортовані вживані автомобілі з бензиновими ДВЗ, то тут лідерами стали Volkswagen Golf, Audi Q5 та Volkswagen Tiguan.

Також експерти з’ясували, що на ринку Європи найбільш популярним автомобілем став хетчбек Dacia Sandero. Зазначимо, що раніше це звання утримував компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

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