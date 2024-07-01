Всього впродовж червня "Укрзалізниця" перевезла 2,5 млн пасажирів.

У неділю, 30 червня, послугами "Укрзалізниці" скористались 100 000 пасажирів, що є новим добовим рекордом із залізничних перевезень. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації. Всього впродовж червня "Укрзалізниця" перевезла 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж роком раніше. Про цей йдеться в повідомленні перевізника в Telegram.

Найпопулярнішим поїздом у червні став №128 Запоріжжя – Львів. Ним за місяць проїхало 65 426 пасажирів. А найпопулярнішими сполученнями традиційно лишаються такі:

Київ – Львів та Львів – Київ;

Харків – Київ;

Дніпро – Київ.

Зазначається, що до пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запущено нові маршрути на популярних напрямках, перерозподілено рухомий склад. Для посилення міжнародного сполучення організовані пересадкові маршрути (як Львів – Рава-Руська – Варшава), значну роль відіграв також розвиток станції Чоп як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня і відповідне призначення поїздів у цьому сполученні.

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Пропозицію місць у напрямку Польщі вдалось відстояти навіть попри ремонт на польській ділянці залізниці. Так, пересадкові сполучення були збережені по станції Дорохуськ. Загалом инулого місяця в міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року.

"Укрзалізниця" – останні новини

"Укрзалізниця" вперше за п’ять років проіндексувала вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

"Укрзалізниця" з 9 червня прискорила поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ у Польщі.

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