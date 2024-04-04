Стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини.

Державна "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків онлайн на новий прямий потяг №143/146 до Угорщини сполученням Чоп – Будапешт – Відень, повідомляє прес-служба перевізника.

"Відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини. Новий прямий потяг №143/146 Чоп – Будапешт – Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку "Укрзалізниці", – йдеться в повідомленні.

Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини, починаючи з дати відправлення 17 квітня, так і Австрії.

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Крім того, прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

В УЗ нагадали, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ – Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією аккаунту через "Дія.Підпис".

Українська залізниця – останні новини

З 18 березня 2024 року УЗ розпочала продаж квитків онлайн на поїзди сполученням "Україна – Австрія". Тепер пасажирам доступна купівля квитків у сполученні "Київ – Відень" та "Чоп – Відень".

28 березня новий міжнародний маршрут нічним сполученням "Прага – Чоп", який запустили "Укрзалізниця" та чеський приватний перевізник RegioJet, здійснив свій перший рейс.

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