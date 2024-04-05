Курсуватимуть такі вагони поки лише у внутрішньому сполученні.

В Україні в пасажирських поїздах, слідом за "жіночими вагонами", невдовзі з'являться ще й "сімейні вагони".

Так, голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко під час брифінгу заявив, що в найближчі декілька місяців компанія спільно з фондом UNICEF запустить спеціальні вагони для пасажирів, які подорожують сім'ми. Курсуватимуть вони у внутрішньому сполученні, повідомляє Railinsider.

"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох маршрутах, це шість вагонів. Можливо, буде більше", – зазначив Лященко.

Зазначається, що переобладнання українських вагонів під такі потреби профінансує фонд UNICEF.

Експеримент "Укрзалізниці" з "жіночими вагонами"

В червні 2023 року "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе на чотири рейси далекого сполучення: №81/82 "Київ – Ужгород"; №41/42 "Дніпро – Трускавець"; №75/76 "Київ – Кривий Ріг" та №15/16 "Харків – Ясіня".

Восени 2023 року до них додалося ще чотири поїзди "Укрзалізниці" з жіночими купе: №17/18 "Харків – Ужгород"; №29/30 "Київ – Ужгород"; №3/4 "Запоріжжя – Ужгород"; №26/236 "Одеса – Рахів".

Продаж квитків на такі вагони здійснюється виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці", а посадка до таких купе відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Пізніше в УЗ відзначили, що саме пасажирки жіночих купе демонстрували найбільший рівень задоволеності сервісом компанії.

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