В Україні в пасажирських поїздах, слідом за "жіночими вагонами", невдовзі з'являться ще й "сімейні вагони".
Так, голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко під час брифінгу заявив, що в найближчі декілька місяців компанія спільно з фондом UNICEF запустить спеціальні вагони для пасажирів, які подорожують сім'ми. Курсуватимуть вони у внутрішньому сполученні, повідомляє Railinsider.
"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох маршрутах, це шість вагонів. Можливо, буде більше", – зазначив Лященко.
Зазначається, що переобладнання українських вагонів під такі потреби профінансує фонд UNICEF.
Експеримент "Укрзалізниці" з "жіночими вагонами"
В червні 2023 року "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе на чотири рейси далекого сполучення: №81/82 "Київ – Ужгород"; №41/42 "Дніпро – Трускавець"; №75/76 "Київ – Кривий Ріг" та №15/16 "Харків – Ясіня".
Восени 2023 року до них додалося ще чотири поїзди "Укрзалізниці" з жіночими купе: №17/18 "Харків – Ужгород"; №29/30 "Київ – Ужгород"; №3/4 "Запоріжжя – Ужгород"; №26/236 "Одеса – Рахів".
Продаж квитків на такі вагони здійснюється виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці", а посадка до таких купе відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Пізніше в УЗ відзначили, що саме пасажирки жіночих купе демонстрували найбільший рівень задоволеності сервісом компанії.
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