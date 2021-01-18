Запланована індексація тарифів на пасажирські перевезення.

Вартість квитків на потяги зміниться через індексацію тарифів, яка не проводилася від 2018 року.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву голови Мінінфраструктури Владислава Криклія.

За його словами, два роки не проводилася індексація пасажирських перевезень, які збиткові для "Укрзалізниці".

"Індексація планувалася у 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу. Заплановано, що від березня щомісяця робитимуть індексацію по два відсотки", - повідомив міністр.

Як можна зекономити на квитках

Він зауважив, що можна зекономити до 40% на купівлі квитків, якщо робити це заздалегідь.

За словами Криклія, наразі рухомий склад "Укрзалізниці" "в не дуже хорошому стані". Протягом 30 років він не оновлювався. До кінця цього року планують оновити до ста вагонів на українській залізниці, наголосив Криклій й додав, що на нинішній рік також заплановане оновлення станцій та зупинок потягів.

Що цьому передувало

Компанія "Укрзалізниця" в партнерстві з Visa і Middleware Inc. планує запустити чатбот у месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.

Зазначають, що чатбот запустять на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

Також "Укрзалізниця" розглядає можливість інтеграції в систему онлайн-продажу квитків на поїзд функції замовлення їжі.

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Автор: УНІАН